КНДР запустит разведывательный спутник

Yonhap: КНДР планирует запустить разведывательный спутник с 10 по 26 октября

КНДР в период с 10 по 26 октября планирует запустить разведывательный спутник. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По информации Института национального объединения Республики Корея, запуск приурочен к 78-летию основания правящей Трудовой партии Кореи, которое будет отмечаться 10 октября. Кроме того, временные рамки запуска учитывают время прохождения китайского форума «Один пояс — один путь».

В августе Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что вторая попытка Северной Кореи запустить разведывательный спутник закончилась неудачно. О том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету со своим первым разведывательным спутником, сообщало правительство Японии.