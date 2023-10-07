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15:30, 7 октября 2023Спорт

Кулижников оценил призовые фразой «футболист за такие деньги в туалет не пойдет»

Павел Кулижников: футболисты даже в туалет не пойдут за призовые конькобежцев

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Рекордсмен мира в конькобежном спорте Павел Кулижников высказался о призовых на внутренних турнирах. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что получает очень мало по сравнению с тем, что мог зарабатывать на международной арене. «Футболисты бы посмеялись и сказали, что даже в туалет не пойдут за эти деньги», — описал он свое отношение к финансам этой фразой. Кулижников добавил, что деньги его не мотивируют, так как он просто хочет выступать.

Конькобежец — трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье. На его счету также пять побед на чемпионатах мира на отдельных дистанциях.

2 октября трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила новость, что россиянам, которые поедут на Олимпийские игры-2024 в нейтральном статусе, не будут выплачены призовые. Роднина удивилась возможному отсутствию призовых из-за нейтрального статуса.

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    Анастасия Борисова
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