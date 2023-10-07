Махачев оценил уровень бразильского бойца перед реваншем в UFC

Махачев оценил уровень Оливейры перед реваншем в UFC словами «он крутой парень»

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев оценил уровень бразильца Чарльза Оливейры перед реваншем. Слова спортсмена приводит Lowkick MMA.

«Я побеждал его однажды, и хочу победить его еще раз, чтобы доказать, что это не было удачей. Он крутой парень. Он очень хорош в партере, у него хорошие удары. Но я лучше», — заявил Махачев.

Махачев одержал победу над Оливейрой в ночь на 23 октября 2022 года на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

За карьеру 31-летний Махачев потерпел одно поражение и одержал 24 победы (из них 12 подряд). В активе 33-летнего Оливейры 34 победы и девять поражений. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.