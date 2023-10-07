ХАМАС обвинил Израиль в подготовке удара по сектору Газа

Замглавы ХАМАСа аль-Арури: Израиль готовился к нанесению удара по сектору Газа

Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури обвинил Израиль в подготовке удара по сектору Газа и Западному берегу реки Иордан. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Аль-Арури также заявил, что Израиль планировал нанести удар по сектору Газа и Западному берегу», — приводит телеканал его слова.

Замглавы политбюро добавил, что движение ХАМАС готово к самому худшему сценарию. Аль-Арури также отметил готовность группировки к наземному вторжению Израиля.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.