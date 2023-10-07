Экс-разведчик ВС США Риттер призвал украинцев молиться за победу России

Президент Украины Владимир Зеленский продал плодородный чернозем Украины американской компании BlackRock. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х (бывшее название — Twitter).

«Каждый украинец должен молиться за победу России, потому что только так их страна сможет по-настоящему выжить как суверенное государство», — написал Риттер. По его словам, американская компания не дает разрешение на захоронения на своей земле.

Ранее Риттер заявил, что Россия уже фактически разгромила Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он также предположил, что украинское руководство может столкнуться с политическим кризисом вследствие провала контрнаступления. По его мнению, кризис стоит ожидать к концу этого года или весной 2024-го.