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09:57, 7 октября 2023Мир

В США призвали украинцев молиться за победу России

Экс-разведчик ВС США Риттер призвал украинцев молиться за победу России
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский продал плодородный чернозем Украины американской компании BlackRock. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х (бывшее название — Twitter).

«Каждый украинец должен молиться за победу России, потому что только так их страна сможет по-настоящему выжить как суверенное государство», — написал Риттер. По его словам, американская компания не дает разрешение на захоронения на своей земле.

Ранее Риттер заявил, что Россия уже фактически разгромила Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он также предположил, что украинское руководство может столкнуться с политическим кризисом вследствие провала контрнаступления. По его мнению, кризис стоит ожидать к концу этого года или весной 2024-го.

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