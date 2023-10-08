Боец Bellator осудил Милохина за вызов брату Нурмагомедова

Боец Bellator Шаблий назвал вызов Милохина брату Нурмагомедова бредом

Российский боец Bellator Александр Шаблий высказался о том, что блогер Даня Милохин вызвал на бой российского бойца смешанного стиля (ММА) Усмана Нурмагомедов, двоюродного брата бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит Mma.metaratings.ru.

Спортсмен назвал происходящее бредом. «Наверное, человек болен, неадекватный. Реагируя на такие высказывания, мы создаем посещаемость его соцсетей», — заявил он. Шаблий посчитал, что действующим бойцам не стоит уделять внимание подобным людям.

26 сентября Милохин признался, что хочет стать профессиональным бойцом ММА. Он заявил, что планирует подраться с Усманом Нурмагомедовым, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал ему.

После этого Усман Нурмагомедов ответил на вызов блогера. Спортсмен отметил, что не понял, кого конкретно блогер имел в виду: его или Умара Нурмагомедова