ХАМАС заявил о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Военное крыло палестинского исламистского движения ХАМАС заявило о ракетном залпе, выпущенном в сторону израильского аэропорта Бен-Гурион. В то же самое время армия Израиля сообщила об активации сирены в центральной части страны, передает РИА Новости.

Силы группировки ХАМАС также сообщили о запуске 100 ракет в направлении Ашкелона на юге Израиля.

Ранее Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) начал закрытую встречу по обострению ситуации вокруг сектора Газа. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь перед началом заседания сообщил, что Пекин «осуждает все атаки против гражданских лиц».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».