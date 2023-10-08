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11:47, 8 октября 2023Мир

ХАМАС выпустил 100 ракет по городу на юге Израиля

ХАМАС выпустил 100 ракет по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Amir Cohen / Reuters

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — выпустило 100 ракет по городу Сдерот на юге Израиля. Об этом группировка сообщила в своем Telegram-канале.

Боевики уточнили, что обстрел происходит в ответ на бомбардировку убежищ. По их словам, сегодня на рассвете они снова проникли в поселения, расположенные на израильской территории около сектора Газа. Сейчас в районах городов Офаким, Сдерот и населенных пунктах Яд-Мордехай и Кфар-Аза идут ожесточенные столкновениях, рассказали в ХАМАС.

Ранее о боях в Кфар-Азе — коммуне в южном регионе Израиля — сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Он также заявил о ликвидации 400 бойцов ХАМАС.

7 октября, в 50-летнюю годовщину начала Войны Судного дня, Израиль подвергся массированной атаке со стороны ХАМАС. С территории сектора Газа были выпущены тысячи ракет, а после обстрела боевики вооруженного крыла движения ХАМАС перешли в наступление. Они захватили несколько объектов израильской армии на границе с сектором Газа и проникли на территорию Израиля, заняв несколько населенных пунктов и взяв в заложники мирных жителей и военных.

В ответ на нападение премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».

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    Варвара Митина
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