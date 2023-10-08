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09:56, 8 октября 2023Спорт

Овечкин принял участие в массовой драке в предсезонном матче НХЛ

Россиянин Овечкин принял участие в массовой драке в предсезонном матче НХЛ

Фото: Aaron Doster / Globallookpress.com

«Вашингтон Кэпиталс» проиграл «Коламбус Блю Джекетс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:2. Заброшенной шайбой отметился российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

В конце второго периода на площадке случилась массовая драка после жесткого столкновения игрока «Вашингтона» Ти Джея Оши с форвардом «Коламбуса» Адамом Фантилли. В ней принял участие и капитан столичной команды Овечкин, пытавшийся защитить одноклубника. В результате россиянин получил двухминутный штраф.

Ранее российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков спровоцировал массовую драку в предсезонном матче против «Баффало Сейбрс». Форвард после свистка в конце второго периода задел голкипера противника, после чего тот упал и началась потасовка.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».

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    Дарья Коршунова
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