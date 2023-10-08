Палестинцы отказались отпустить заложников из Израиля

WSJ: Египет не смог убедить палестинцев отпустить заложников из Израиля

Переговорщики из Египта не смогли убедить палестинские группировки отпустить заложников из Израиля, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Египетские чиновники заявили, что их переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить раненых израильских заложников», — рассказали собеседники издания.

Попытки госсекретаря США Энтони Блинкена через телефонные разговоры с коллегами в регионе повлиять на стороны конфликта также не увенчались успехом, отмечается в публикации.

Ранее посольство Израиля в Вашингтоне заявило, что боевики палестинского движения ХАМАС похитили 100 жителей Израиля — среди них есть мирные жители и военные. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви допустил, что среди них могут быть россияне.