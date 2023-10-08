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01:37, 8 октября 2023Мир

Белый дом выразил позицию по отношению к ХАМАС

Белый дом: США рассматривают ХАМАС как террористическую организацию

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Соединенные Штаты после ударов по Израилю рассматривают ХАМАС как террористическую организацию и будут «относиться к ней соответствующе». Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, передает РИА Новости.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Юлия Мискевич
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