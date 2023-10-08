Тренер «Спартака» прокомментировал ничью с ЦСКА

Тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что замены хорошо сработали в матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью со столичным ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Абаскаль заявил, что его замены хорошо сработали во встрече. «В пропущенных голах у нас были ошибки, мы позволяли переводить мяч на фланги», — отметил он.

«Спартак» 8 октября сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 2:2. Красно-белые отыгрались на шестой добавленной ко второму тайму минуте: мяч забил хавбек Хесус Медина, который ранее играл за армейцев.

После 11 матчей ЦСКА располагается на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. «Спартак» находится на шестом месте, набрав такое же количество очков и обходя соперника по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар» с 27 очками.