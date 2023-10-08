В США заявили о неуязвимости российского «Буревестника» перед ПВО

CNN: российскую ракету «Буревестник» не перехватит ни одна система ПВО

Российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» с ядерной установкой не может быть перехвачена ни одной системой ПВО. Об этом заявили ведущие телеканала CNN.

По словам журналистов, новейшая ракета имеет почти неограниченную дальность, кроме того, она неуязвима для всех систем противоракетной обороны. Корреспондент Джилл Доэрти также подчеркнула, что ракета представляет собой серьезную угрозу.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которая обладает неограниченной дальностью, не имеет аналогов в мире. Эксперт объяснил, что ракета получила ядерный реактор, который обеспечивает ей практически неограниченную дальность.