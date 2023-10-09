Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:50, 9 октября 2023Наука и техника

Выявлена роль аргинина в развитии раковых опухолей

Cell: выявлена роль аргинина в развитии раковых опухолей

Фото: Beerkoff / Shutterstock / Fotodom

Ученые Базельского университета выявили роль аргинина в развитии раковых опухолей в печени. Результаты работы опубликованы в журнале Cell.

В своем исследовании авторы сосредоточились на том, как раковые клетки меняют свой метаболизм, что приводит к неконтролируемой пролиферации. Так, например, здоровые клетки печени при онкологическом заболевании перепрограммируют свой метаболизм для ускоренного роста. В частности, они начинают потреблять гораздо больше глюкозы по сравнению с обычными клетками.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019

Команда провела анализ опухолей мышей и людей. Они обнаружили в образцах повышенный уровень аргинина, хотя раковые клетки либо вообще не могут вырабатывать эту аминокислоту, либо производят ее в совсем небольших количествах. Оказывается, что опухолевые клетки накапливают высокие уровни аргинина, увеличивая его поглощение и подавляя его потребление. Это требуется для развития опухоли. Таким образом, высокие концентрации аминокислоты связываются со специфическим фактором, который способствует росту опухоли, регулируя экспрессию метаболических генов. В свою очередь опухолевые клетки возвращаются к состоянию эмбриональных клеток, в котором они могут делиться бесконечно.

Чтобы бороться с этим явлениям в противораковой терапии, специалисты предлагают воздействовать на путь накопления аргинина, а не умешать количество аминокислоты в организме, поскольку она также необходима для нормального функционирования иммунных клеток.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС пригрозило казнить мирных граждан Израиля

    Над приграничным российским регионом сбили украинский беспилотник

    Участник Олимпиады-2020 рассказал о промытых американцам мозгах

    Назван способ сделать секс регулярным и ярким

    Силуанов заявил о важности предсказуемого курса валют

    Голодный крокодил съел огромного питона

    Российская блогерша рассказывала о магазинах с наркотиками и попала под проверку

    Двое россиян попытались поджечь здание администрации поселка и попали в колонию

    Муж звезды «Ворониных» попал в больницу после свидания с супругой в стоматологии

    Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за шашлыки на балконе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости