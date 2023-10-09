Cell: выявлена роль аргинина в развитии раковых опухолей

Ученые Базельского университета выявили роль аргинина в развитии раковых опухолей в печени. Результаты работы опубликованы в журнале Cell.

В своем исследовании авторы сосредоточились на том, как раковые клетки меняют свой метаболизм, что приводит к неконтролируемой пролиферации. Так, например, здоровые клетки печени при онкологическом заболевании перепрограммируют свой метаболизм для ускоренного роста. В частности, они начинают потреблять гораздо больше глюкозы по сравнению с обычными клетками.

Команда провела анализ опухолей мышей и людей. Они обнаружили в образцах повышенный уровень аргинина, хотя раковые клетки либо вообще не могут вырабатывать эту аминокислоту, либо производят ее в совсем небольших количествах. Оказывается, что опухолевые клетки накапливают высокие уровни аргинина, увеличивая его поглощение и подавляя его потребление. Это требуется для развития опухоли. Таким образом, высокие концентрации аминокислоты связываются со специфическим фактором, который способствует росту опухоли, регулируя экспрессию метаболических генов. В свою очередь опухолевые клетки возвращаются к состоянию эмбриональных клеток, в котором они могут делиться бесконечно.

Чтобы бороться с этим явлениям в противораковой терапии, специалисты предлагают воздействовать на путь накопления аргинина, а не умешать количество аминокислоты в организме, поскольку она также необходима для нормального функционирования иммунных клеток.