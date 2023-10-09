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06:27, 9 октября 2023Мир

Байден подвергся критике из-за вечеринки

Fox: Байдена раскритиковали за вечеринку с барбекю на фоне эскалации в Израиле

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Белый дом и президент США Джо Байден подверглись критике со стороны республиканцев из-за организации вечеринки на фоне эскалации конфликта в Израиле, жертвами которого стали в том числе американские граждане. Об этом сообщил Fox News.

Вечеринку в Белом доме организовали для сотрудников резиденции и их семей. На территории устроили барбекю и живой концерт.

«Пока ХАМАС держит американцев в заложниках, Джо Байден наслаждается пикником с живой музыкой», — отметил сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули. Многие консерваторы последовали его примеру, раскритиковав администрацию президента США в соцсети X (бывшая Twitter).

«Зла и обеспокоена приоритетами президента США. Барбекю в Белом доме, пока Израиль подвергается нападению?» — заявила директор по внешним связям сенатора-республиканца Рэнда Пола Химена Баррето. Экс-конгрессмен Скотт Тейлор заметил, что в связи с внешними обстоятельствами барбекю в Белом доме стоило бы отменить.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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