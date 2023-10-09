Байден устроил вечеринку на фоне обострения в Израиле

Президент США Байден устроил вечеринку в Белом доме на фоне обострения в Израиле

Президент США Джо Байден на фоне обострения в Израиле устроил барбекю-вечеринку в Белом доме для сотрудников резиденции и их семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул американского лидера.

Как рассказал репортер, он слышал на территории Белого дома живую музыку, поэтому поинтересовался у чиновников о происходящем.

Ранее Джо Байден отдал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю. Отмечалось, что Байден и вице-президент Камала Харрис проинформированы о ситуации и намерены остаться в тесном контакте с израильскими партнерами.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.