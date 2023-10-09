Бритни Спирс в откровенном наряде станцевала на камеру

Американская певица Бритни Спирс в откровенном наряде станцевала в новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость предстала перед камерой в фиолетовом боди с прозрачными вставками и глубоким декольте, подчеркивающим ее грудь. Помимо этого, она надела длинные черные сапоги на высоком массивном каблуке.

Для публикации звезда исполнила динамичный танец, демонстрируя частично оголенные ягодицы и живот. Среди прочего, Спирс распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. В качестве украшения она выбрала тонкий чокер на шею.

Ранее в сентябре Бритни Спирс станцевала у шеста в нижнем белье, состоящем из черных трусов на низкой посадке и красного топа. Помимо этого, звезда надела длинные белые сапоги на невысоком каблуке.