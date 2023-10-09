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12:30, 9 октября 2023Забота о себе

Россиян предупредили о неочевидной опасности кофе на завтрак

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Те, кто не затракает, а только пьет кофе с утра, рискуют набрать вес, рассказала врач-диетолог Татьяна Жаровская. В интервью радио «Спутник» эксперт предупредила россиян о неочевидной опасности такой пищевой привычки.

По словам врача, многие люди, которые только пьют кофе на завтрак, не чувствуют голода до обеда. Это происходит, потому что кофе повышает уровень сахара в крови, а это в свою очередь дает ложное ощущение сытости, объяснила Жаровская. Если регулярно завтракать лишь одним этим напитком, организм может истощиться, добавила она.

К тому же, продолжила диетолог, злоупотребление кофе на завтрак может привести к нарушению обмена веществ. Он влечет за собой сбой работы белкового, а затем и жирового обмена.

В итоге возникает высокий риск развития метаболического синдрома. Начинает расти окружность талии. В норме у женщин талия должна быть не более 82-85 сантиметров, а у мужчин — не более 90-92 сантиметров. Увеличение этих параметров происходит как раз из-за метаболического синдрома из-за пропуска полноценного завтрака

Татьяна Жаровскаядиетолог
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Врач обратила внимание на то, что завтрак должен быть калорийнее ужина. По ее словам, первый прием пищи может быть даже калорийнее обеда и составлять до половины суточного рациона.

На завтрак обязательно должны быть продукты с насыщенными жирами: сливочное масло, яйца или бекон, заверила диетолог. «Именно жиры способствуют высвобождению желчи и помогают нормализовать пищеварение на весь день», — подвела итог Жаровская.

Ранее британский диетолог Майкл Мосли назвал максимальную суточную дозу кофе. Он предупредил, что в день можно выпивать не более трех чашек напитка.

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    Вера Владзиевская
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