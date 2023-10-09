В ЕП заявили о поддержке Зеленского на выборах президента Украины

Депутаты ЕП: ЕС и США поддержат Зеленского на выборах президента Украины

Евросоюз (ЕС) и США поддержат кандидатуру Владимира Зеленского в случае проведения президентских выборов на Украине, заявили «Известиям» депутаты Европарламента (ЕП).

«Мне трудно представить, чтобы ЕС поддерживал другого кандидата», — считает депутат ЕП от Франции Тьерри Мариани.

По словам евродепутата от Германии Гуннара Бека, в ЕС давно сделали выбор в пользу действующего президента. «Для ЕС Украина — это Зеленский, а Зеленский — это Украина», — сказал он, пояснив, что Запад не заинтересован в выставлении Украины в качестве разделенной нации с расколотым политическим руководством.

Как считает депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич, окончательное решение о проведении президентских выборов на Украине будет принято в США. «Европа в этом вопросе — марионетка», — резюмировал он.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что власти страны пока не знают, как и когда должны проводиться выборы. Он отметил, что выборы могут провести в марте или мае следующего года.

До этого депутат Рады Ярослав Железняк говорил, что из государственного бюджета Украины на 2024 год исключили расходы на проведение выборов.