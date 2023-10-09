Употребление винограда улучшило зрение у пожилых людей

Food & Function: употребление винограда улучшает зрение у пожилых людей

Команда ученых из Национального университета Сингапура пришла к выводу, что ежедневное употребление винограда способно улучшить зрение у пожилых людей. Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function.

В рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании приняли участие 34 человека. В течение 16 недель их попросили принимать 1,5 чашки винограда в день, а контрольной группе давали плацебо. Специалисты обнаружили, что у людей в группе употребления винограда значительно улучшилась оптическая плотность макулярного пигмента (MPOD). Кроме того, у таких испытуемых повысилось содержание антиоксидантов и фенолов в плазме. Полученные данные согласуются с выводами предыдущих исследований, которые показали, что употребление винограда защищает структуру и функцию сетчатки.

Пищевые антиоксиданты могут снижать окислительный стресс, вызванный старением. В винограде содержится большое количество естественных антиоксидантов и полифенолов.

В мае сотрудники Университета Западной Новой Англии выявили, что употребление винограда благотворно влияет на кишечный микробиом, увеличивая количество полезных бактерий.