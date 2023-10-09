Росалкогольтабакконтроля: производство коньяка упало на 7 %, а водки — на 5 %

С начала 2023 года в России упало производство алкоголя. Сильнее всего сократился выпуск коньяка, а также тихих и игристых вин, со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает «Коммерсантъ».

За девять месяцев выпуск коньяка в годовом выражении сократился на семь, а водки — на пять процентов. Производство тихих и игристых вин снизилось на семь процентов. Единственный сегмент, который показал прирост — слабоалкогольные напитки, их производство выросло на 17 процентов.

Российские компании наладили импорт, и производить алкоголь в тех же объемах, как в прошлом году, стало незачем, объяснил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский. По словам директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, современная молодежь пьет в основном пивную продукцию и некрепкие напитки. Вторая причина — в «уничтожении» государством сегмента винных напитков повышением ставки акциза, в результате чего потребители стали выбирать слабоалкогольные или пивные напитки.

Ранее в Росалкогольрегулировании подсчитали, что в 2022 году производство алкоголя достигло рекордного уровня в 1,11 миллиарда декалитров (плюс 2,2 процента к результатам 2021 года). Большая часть этого объема составило пиво (800 миллионов декалитров) и пивные напитки (100 миллионов). Импорт алкогольной продукции за год снизился на 11 процентов, до 95 миллионов декалитров.

С января по май 2023 года выпуск крепких алкогольных напитков сократился до 66,3 миллиона декалитров (минус 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го). Российские предприятия выпустили 27,2 миллиона декалитров водки (на 9,9 процента меньше, чем в прошлом году). Производство коньяка сократилось до 3,1 миллиона декалитров (минус 11,7 процента в годовом выражении).