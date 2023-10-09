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12:48, 9 октября 2023Наука и техника

Lenovo выпустила ПК на Android

Ghacks: Lenovo представила серию недорогих ПК на Android вместо Windows

Фото: Luqman Noor Buat / Shutterstock / Fotodom

Китайская компания Lenovo выпустила линейку недорогих компьютеров с операционной системой Android вместо Windows. Об этом сообщает издание Ghacks.

В корпорации рассказали, что Android дешевле, чем ОС от Microsoft, а также проще в установке и настройке. На ПК бренда установили специальную версию операционной системы Android от организации Esper Foundation.

Серия представленных устройств будет предназначена для корпоративного использования — розничная торговля, гостиничный бизнес, здравоохранение, образование. Так, модель ThinkCentre M70a имеет сенсорный дисплей, процессор Intel Core 12-го поколения, поддерживает до 16 гигабайт оперативной памяти и до 512 гигабайт встроенной.

Стоимость девайса составляет 1679 долларов, или около 170 тысяч рублей. В компании рассказали, что ПК заметно дешевле аналогов на Windows. Также в Lenovo уточнили, что Windows или Linux останутся опциональными системами, а Android будет установлена бесплатно.

В начале октября аналитики фирмы Lansweeper заявили, что Windows 11 оказалась непопулярна из-за высоких системных требований. Так, в корпоративном секторе новая ОС установлена лишь на 8,35 процента девайсов, тогда как Windows 10 — на 80,5 процента.

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    Андрей Ставицкий
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