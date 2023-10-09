В США озвучили опасный сценарий для Украины

Эксперт Джонсон: Запад может ввести войска на Украину ради спасения Киева

Соединенные Штаты и страны Европы могут ввести свои войска на Украину ради спасения государства от полной капитуляции. Таким мнением поделился экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу The Hague Peace Projects.

«Все закончится одним из двух вариантов. Либо Украина капитулирует, либо она прекратит свое существование как государство», — отметил он.

По его словам, «другого варианта здесь нет». Запад «может попытаться остановить это — устроить вмешательство», подчеркнул Джонсон. Однако эксперт не уверен, что это поможет Украине.

Эксперт также отметил, что в ходе конфликта украинская сторона понесла катастрофические потери, включая обученные Североатлантическим альянсом бригады.

Ранее заслуженный профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса имени Генри Киссинджера Хэл Брендс заявил, что гипотетический полный отказ Штатов от поддержки вынудит Украину заключить невыгодный для себя мир.

По его мнению, Украина столкнется с дефицитом вооружений, которые не смогут восполнить другие союзники. В таком случае, Киев будет вынужден пойти на переговоры на невыгодных для себя условиях.