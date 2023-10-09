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16:48, 9 октября 2023Мир

Президент Ирана одобрил действия Палестины в конфликте с Израилем

Fars: президент Ирана Раиси заявил о «славной операции палестинских бойцов»

Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters

Тегеран полностью поддерживает действия палестинского движения ХАМАС в нынешнем витке конфликта с Израилем, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси. Его цитирует агентство Fars.

«Славная операция палестинских бойцов на оккупированных территориях является воплощением 70-летней мечты палестинской нации и всей исламской уммы», — сказал иранский лидер в разговоре с генсеком «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России) Зиядом ан-Нахалой.

Раиси, отмечая «блестящие и впечатляющие победы» палестинцев, добавил, что все исповедующие ислам народы вскоре смогут помолиться в мечети Аль-Акса.

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Утром 7 октября группировка ХАМАС атаковала Израиль. Они объявили о начале военной операции и проникли в приграничные районы страны из сектора Газа. Боевики выпустили около трех тысяч ракет. В заложниках у ХАМАС оказалось не менее 130 человек. Тель-Авив начал ответную операцию против объектов ХАМАС в секторе Газа «Железные мечи».

К обстрелам Израиля присоединилась ливанская группировка «Хезболла», которую спонсирует Иран.

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    Глеб Бажуткин
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