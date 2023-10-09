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09:28, 9 октября 2023Мир

Среди пропавших без вести в Израиле по-прежнему не нашли россиян

Посольство РФ: подтвержденных данных о пострадавших гражданах в Израиле нет

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Посольство России в Израиле сообщило, что подтвержденной информации о гражданах РФ, пропавших без вести или пострадавших при вторжении палестинских боевиков ХАМАС, по-прежнему нет. Его цитирует ТАСС.

Информация приведена по состоянию на 9:00 по московскому времени 9 октября. Там добавили, что консульский отдел посольства круглосуточно помогает находящимся в Израиле туристам и контактирует с компетентными израильскими службами.

8 октября посол Израиля в Москве Александр Бен Цви допустил, что среди заложников ХАМАС могут быть россияне. Он отметил, что в целом число заложников высокое — говорится о количестве около ста человек.

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Армия обороны Израиля в ответ объявила войну ХАМАС и «Хезболле», на юге страны продолжаются бои.

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    Антон Похиляк
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