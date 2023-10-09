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08:56, 9 октября 2023Мир

В США указали на отсутствие единства позиций членов СБ ООН по атаке ХАМАС

Politico: в СБ ООН нет единства в позиции по атаке ХАМАС в Израиле

Фото: Mike Segar / Reuters

В воскресенье, 8 октября, Совет Безопасности (СБ) ООН провел экстренное закрытое заседание, на котором Соединенные Штаты потребовали от всех 15 членов решительно осудить атаки ХАМАС в Израиле. Однако СБ ООН не принял никаких немедленных действий по этому вопросу, поскольку у членов Совбеза нет единства позиции по этому вопросу. Об этом со ссылкой на участников закрытого заседания сообщает Politico.

Отмечается, что основная часть представителей Совбеза осудила атаки на мирных жителей, но не стала упоминать ответственность ХАМАС и входящих в нее более мелких организаций и групп за организацию широкомасштабной операции на территории Израиля.

«Что действительно важно, так это предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации и дальнейшие потери среди мирного населения. Также важно вернуться к решению о создании [независимого государства Палестины]», — отметил представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. К этому же призвал постпред России Василий Небензя.

Постпред США в свою очередь заявила о том, что «вопрос создания Палестины может быть затронут в будущем, но на данный момент фокус Соединенных Штатов направлен на остановку эскалации и переговоры по захваченным заложникам».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».

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    Виктория Кондратьева
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