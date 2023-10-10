Эден Азар завершил карьеру

Бывший футболист «Реала» Эден Азар объявил о завершении карьеры

Бывший футболист «Реала» Эден Азар объявил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о завершении карьеры.

«Надо уметь слушать и говорить "стоп" в нужный момент. После 16 лет карьеры и более 700 сыгранных матчей я решил закончить свою профессиональную футбольную карьеру», — написал 32-летний спортсмен. Полузащитник отметил, что осуществил свою мечту играть по всей Европе и миру.

В начале июня 2023-го Азар покинул «Реал». Стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Азар выступал за «Реал» с 2019 года. В составе испанской команды он выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2021/2022. Также хавбек выступал за французский «Лилль» и английский «Челси». В составе сборной Бельгии Азар стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.