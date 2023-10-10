Россияне вернулись к скупке валюты

Центробанк сообщил о возвращении населения России к скупке валюты в сентябре

В сентябре физические лица в России вернулись к скупке валюты, в общей сложности за месяц ее объем на руках у граждан увеличился на 39,4 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает РБК.

Чистые покупки составили 53,8 миллиарда рублей, а чистые продажи — 14,4 миллиарда. При этом в сентябре средний курс доллара составил 97,97 рубля, что почти на два рубля выше, чем в августе.

В июле и августе тренд состоял в продаже валюты физлицами. В июле они (за вычетом покупок) составляли 44,4 миллиарда рублей, а в августе — 42,1 миллиарда. При этом регулятор изменил методологию подсчета, теперь к покупкам/продажам физических лиц добавлены операции, которые по поручению граждан на валютном рынке проводят брокеры.

Активнее всего в этом году валюту россияне закупали в марте — 121,8 миллиарда рублей. Продажи в июле и августе связаны с резким ослаблением рубля, по оценкам экспертов, владельцы валюты пытались успеть продать ее по выгодному курсу.

Накануне, 9 октября, курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 102 рубля. По состоянию на утро 10 октября российская валюта торгуется на уровне 100 рублей за доллар. Помощник президента России Максим Орешкин, ранее указывавший, что такой курс не выгоден для экономики, пообещал укрепление рубля «рано или поздно».

