ХАМАС подтвердило гибель двух членов политбюро после нанесенного Израилем удара

Боевики «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) подтвердили гибель двух членов политбюро в результате удара, нанесенного Израилем. О понесенных потерях они сообщили в официальном заявлении, сообщает РИА Новости.

«ХАМАС... сообщает о смерти членов политбюро Закарию Абу Ахмеда Муаммара (50 лет) и Джавада Абу Шаммалу (50 лет), которые погибли ночью в ходе сионистского обстрела сектора Газа», — отмечается в тексте заявления.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила в Telegram-канале о ликвидации министра экономики «Исламского движения сопротивления» Джавада Абу Шамала. Уточнялось, что министр управлял финансами движения сопротивления и выделял средства для финансирования и руководства терроризмом внутри и за пределами сектора Газа. До этого он занимал должности в сфере безопасности.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.