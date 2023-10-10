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16:13, 10 октября 2023Мир

В Израиле сообщили о ликвидации министра экономики ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации министра экономики ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram о ликвидации министра экономики «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) Джавада Абу Шамала.

Отмечается, что министр управлял финансами движения сопротивления и выделял средства для финансирования и руководства терроризмом внутри и за пределами сектора Газа. До этого он занимал должности в сфере безопасности.

Ранее Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.

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    Варвара Кошечкина
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