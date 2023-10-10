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12:04, 10 октября 2023Россия

Мэр российского города умер в 47 лет

Mash: мэр подмосковного Подольска Жариков умер в 47 лет от сердечного приступа

Фото: Администрация Городского округа Подольск

Мэр подмосковного Подольска Дмитрий Жариков умер в 47 лет. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

У главы российского города, по предварительным данным, случился сердечный приступ. Должность Жариков занял в 2022 году.

Накануне, как утверждает Mash, мэр Подольска проверял обновленный стадион «Весна».

Власти Московской области ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Омской области Александр Бурков устроился на работу на «Уралвагонзавод», входящий в «Ростех».

После отставки с поста Буркова назначили секретарем президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — за правду!» в Москве. Там он был ответственным за взаимодействие с органами исполнительной власти.

До этого в Белгородской области уволили главу Белгородского района Владимира Перцева.

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    Анна Щербакова
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