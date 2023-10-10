Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 10 октября 2023Мир

Глава МИД России назвал визитную карточку Запада

Лавров назвал тотальную недоговороспособность визитной карточкой Запада
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров назвал недоговороспособность и нежелание принять принципы равноправия визитной карточкой Запада. Его статья опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

«Визитной карточкой коллективного Запада давно стали неприятие принципа равноправия и связанная с этим тотальная недоговороспособность», — отметил министр и добавил, что американцы и их европейские союзники привыкли смотреть на остальной мир свысока, они берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридические, а потом не выполняют их.

Лавров указал, что прошедшая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН политическая дискуссия продемонстрировала кардинальные перемены в мире, выстраивание более справедливого многополярного миропорядка и разделения глобальных благ, уважение цивилизационного многообразия.

При этом группа западных стран во главе с США стремится неоколониальными методами затормозить этот процесс, чтобы удержать свое доминирование, заключил автор статьи.

Также глава МИД России заявил, что Запад не поддерживает открытые переговоры по ситуации вокруг Украины. В частности, никто из западных лидеров не высказывался о глубинных причинах проблемы, сказал он.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль заявил о взятии границы с сектором Газа

    Пользователи сети поспорили о худших для путешествия странах и выбрали Россию

    В Одесской области взрывами была повреждена логистическая инфраструктура

    Представитель ЦАХАЛ обозначил цели операции

    Белый дом нарастит военные поставки в Израиль

    Израиль заявил о поражении более 200 целей в секторе Газа

    Россиянин объяснил наличие схрона с оружием защитой от медведей

    Стало известно о стягивании украинских войск на краснолиманское направление

    В США объяснили способность ХАМАС начать обширную операцию

    Социальную работницу арестовали за секс с 13-летним клиентом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости