Глава МИД России назвал визитную карточку Запада

Лавров назвал тотальную недоговороспособность визитной карточкой Запада

Глава МИД России Сергей Лавров назвал недоговороспособность и нежелание принять принципы равноправия визитной карточкой Запада. Его статья опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

«Визитной карточкой коллективного Запада давно стали неприятие принципа равноправия и связанная с этим тотальная недоговороспособность», — отметил министр и добавил, что американцы и их европейские союзники привыкли смотреть на остальной мир свысока, они берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридические, а потом не выполняют их.

Лавров указал, что прошедшая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН политическая дискуссия продемонстрировала кардинальные перемены в мире, выстраивание более справедливого многополярного миропорядка и разделения глобальных благ, уважение цивилизационного многообразия.

При этом группа западных стран во главе с США стремится неоколониальными методами затормозить этот процесс, чтобы удержать свое доминирование, заключил автор статьи.

Также глава МИД России заявил, что Запад не поддерживает открытые переговоры по ситуации вокруг Украины. В частности, никто из западных лидеров не высказывался о глубинных причинах проблемы, сказал он.