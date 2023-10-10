Объявлены страны-хозяйки Евро-2032

Италия и Турция примут чемпионат Европы по футболу 2032 года

Италия и Турция примут чемпионат Европы по футболу 2032 года. Об этом объявил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на сайте.

Страны-хозяйки были утверждены на заседании исполкома УЕФА. Еще одни претендентом на проведение турнира была Россия, однако заявка была отклонена в мае 2022 года как несоответствующая требованиям.

Ранее стало известно, что Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии. Совместную заявку подавали футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Команда одержала победу на турнире в 2021 году, который проходил в десяти странах — Азербайджане, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Испании, Нидерландах, России и Румынии.