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13:18, 10 октября 2023Спорт

Объявлены страны-хозяйки Евро-2032

Италия и Турция примут чемпионат Европы по футболу 2032 года

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Италия и Турция примут чемпионат Европы по футболу 2032 года. Об этом объявил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на сайте.

Страны-хозяйки были утверждены на заседании исполкома УЕФА. Еще одни претендентом на проведение турнира была Россия, однако заявка была отклонена в мае 2022 года как несоответствующая требованиям.

Ранее стало известно, что Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии. Совместную заявку подавали футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Команда одержала победу на турнире в 2021 году, который проходил в десяти странах — Азербайджане, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Испании, Нидерландах, России и Румынии.

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    Дарья Коршунова
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