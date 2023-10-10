МИД России обсудил с делегацией ООН вопрос доступа российского зерна на рынки

Замглавы МИД Вершинин обсудил с делегацией ООН доступ зерна из России на рынки

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Вершинин обсудил с делегацией представителей ООН задачи по налаживанию доступа зерна и удобрений из России на мировые рынки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Встреча прошла в Москве в понедельник, 9 октября, с участием генсека Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и замгенсекретаря ООН Мартином Гриффитсом. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе переговоров собеседники обсудили Стамбульские договоренности, заключенные в июле 2022 года, и обеспечение выполнения Меморандума Россия — ООН по вывозу российского зерна и удобрений.

«Состоялся подробный обмен мнениями по задачам налаживания беспрепятственного доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки в интересах глобальной продовольственной безопасности и поддержки нуждающихся стран», — говорится в сообщении.

Кроме того, Вершинин на встрече с делегацией ООН обсудил вопросы устранения препятствий, которые возникли ввиду введения санкций в отношении России.

Ранее министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев рассказал, что поставки российского зерна в Африку могут начаться в течение месяца.

В начале сентября после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Владимир Путин пообещал, что Москва, совместно с Анкарой и Дохой, будет поставлять зерно беднейшим странам. При этом подчеркивалось, что это не станет альтернативой зерновой сделке, из которой вышла Россия. Позднее Эрдоган отметил, что Турция намерена вместе с Россией поставить в Африку 1 миллион тонн российского зерна.