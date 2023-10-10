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14:49, 10 октября 2023Культура

Попавший в драку российский актер рассказал о своем состоянии

Попавший в больницу после драки актер Баршак сообщил, что его выпишут завтра

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Павел Баршак, который попал в больницу после драки, рассказал о своем состоянии. Его цитирует KP.RU.

«У меня сломаны два ребра. Было подозрение, что пробито легкое, но вроде обошлось. Мне уже лучше. Но пока я не дома. Выписка запланирована на завтра», — сказал Баршак.

До этого брат актера, режиссер Александр Баршак, также сообщил, что с его родственником все в порядке. «С Павлом все в порядке. Если не считать попадания в больницу. Это была совершенно бытовая история. Ничего серьезного», — сказал он.

О том, что актер Павел Баршак попал в больницу с пробитой грудной клеткой и переломом ребер, сообщалось ранее. Он получил травмы во время драки с мужчиной, который залез в окно к его подруге.

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    Варвара Кошечкина
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