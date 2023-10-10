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13:28, 10 октября 2023Спорт

Футболист «Краснодара» высказался о возможном переходе в европейский клуб

Вратарь «Краснодара» Сафонов заявил, что не думает о переходе в европейский клуб

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов ответил на вопрос о возможном переходе в европейский клуб. Его слова приводит Sport24.

«Мне главное играть за команду. Если кто-то присмотрится, тогда и будем что-то обсуждать. Пока ничего не было, и я об этом не задумываюсь», — рассказал спортсмен, отметив, что сейчас ему важны результаты краснодарской команды.

24-летний голкипер является воспитанником «Краснодара» и на протяжении всей карьеры выступает за эту команду. В составе сборной России он провел десять матчей.

12 сентября главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он рассказал, что советовал уезжать из РПЛ много раз. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

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