Футболист «Краснодара» высказался о возможном переходе в европейский клуб

Вратарь «Краснодара» Сафонов заявил, что не думает о переходе в европейский клуб

Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов ответил на вопрос о возможном переходе в европейский клуб. Его слова приводит Sport24.

«Мне главное играть за команду. Если кто-то присмотрится, тогда и будем что-то обсуждать. Пока ничего не было, и я об этом не задумываюсь», — рассказал спортсмен, отметив, что сейчас ему важны результаты краснодарской команды.

24-летний голкипер является воспитанником «Краснодара» и на протяжении всей карьеры выступает за эту команду. В составе сборной России он провел десять матчей.

12 сентября главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он рассказал, что советовал уезжать из РПЛ много раз. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.