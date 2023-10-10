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22:59, 10 октября 2023Мир

Израильские военные открыли огонь в ответ на обстрел со стороны Сирии

Израиль открыл артиллерийский огонь в ответ на обстрел со стороны Сирии

Армия Израиля открыла артиллерийский и минометный огонь в ответ на обстрел со стороны Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой армейскую пресс-службу.

«Военнослужащие Армии обороны Израиля отвечают артиллерией и минометными снарядами в сторону источника запусков в Сирии», — говорится в сообщении

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и обсудили палестино-израильский конфликт. Они оценили меры по предотвращению роста напряженности между Израилем и Палестиной. Эрдоган заверил российского коллегу, что Турция приложит все усилия для установления спокойствия в регионе.

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    Екатерина Подвигина
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