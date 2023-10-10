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22:14, 10 октября 2023Мир

США оценили вероятность отправки американских солдат в Израиль

Белый дом: США пока не намерены отправлять солдат для помощи Израилю
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

В настоящее время США не планируют отправлять солдат для помощи Израилю в конфликте с Палестиной. Об этом сообщил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Мы отправляем экспертов, людей, которые могут работать с развединформацией, планировать, координировать с израильским правительством», — добавил он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин распорядился отправить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря из-за ситуации вокруг Израиля. Позже сообщалось, что США могут разместить второй авианосец в регионе на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

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    Марина Совина
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