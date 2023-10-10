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20:08, 10 октября 2023Силовые структуры

Варившего суп из расчлененного гостя россиянина арестовали

В Ленобласти арестовали мужчину, варившего из расчлененного гостя суп

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Приозерский городской суд Ленинградской области арестовал 54-летнего местного жителя, в квартире которого нашли расчлененного человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина подозревается в преступлении по статье 105 УК РФ. Он пробудет под стражей до 7 декабря.

Ранее сообщалось, что в полицию обратился брат фигуранта — он застал родственника за разделкой товарища. Прибывшие на место правоохранители обнаружили кастрюлю с бульоном, картошкой и фрагменты человеческого тела.

По версии следствия, 7 октября 44-летний потерпевший пришел в гости к подозреваемому, и они стали распивать спиртное. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, во время которого хозяин дома нанес гостю несколько ударов ножом. Сразу после этого мужчина принялся расчленять потерпевшего.

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    Илона Палей
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