Журова дала совет УЕФА после слухов о пересмотре решения по допуску России

Журова: УЕФА должен последовать примеру ATP и WTA в вопросе допуска России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова дала совет Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после слухов о пересмотре решения по допуску юношеских сборных России к турнирам. Ее слова приводит Vprognoze.ru.

Журова посчитала, что УЕФА должен последовать примеру Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA), которые оштрафовали организаторов Уимблдона за недопуск россиян. «Проблема сразу была решена. И никто не бойкотировал это решение. Значит, в теннисе смогли со всеми договориться», — подчеркнула она.

9 октября The Independent сообщил о возможности пересмотра решения исполкома УЕФА по допуску юношеских сборных России к турнирам. Отмечалось, что решение вызвало раскол в управлении организации.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что предложение включает допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна. Позднее Англия, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Румыния и Украина заявили, что их юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами.