Звезда «Челси» и «Реала» ушел из футбола в 32 года. Его высмеивали за толстый живот и любовь к бургерам

Килиан Азар, брат Эдена Азара, допустил, что игрок вернется в футбол

Килиан Азар, нападающий бельгийского клуба РВДМ47 и младший брат бывшего футболиста сборной страны Эдена Азара, высказался о решении игрока завершить карьеру. Об этом сообщает AS.

Килиан допустил, что Азар-старший еще может вернуться в футбол, хотя он бы на месте брата этого не делал. «Он любит футбол, это всегда было его самой большой страстью, и именно поэтому он отдавал все силы каждой команде, за которую играл. Он сделал все, что мог, и выиграл трофеи во всех клубах, за которые выступал», — отметил Килиан Азар.

Брат экс-футболиста также добавил, что сейчас тот остается в Мадриде. По словам игрока, дети Азара посещают там школу, и бельгиец пока решил не менять место жительства.

Азар завершил карьеру в возрасте 32 лет

Бельгиец объявил о решении уйти из футбола ранее во вторник, 10 октября, в январе ему исполнится 33 года. Полузащитник отметил, что осуществил свою мечту играть по всей Европе и миру.

Надо уметь слушать и говорить «стоп» в нужный момент. После 16 лет карьеры и более 700 сыгранных матчей я решил закончить свою профессиональную футбольную карьеру Эден Азар

В начале июня 2023-го Азар покинул «Реал». Стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Футболист выступал в составе команды с 2019 года. Вместе со сливочными бельгиец дважды побеждал в чемпионате Испании, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, два Суперкубка и Кубок страны.

После перехода в «Реал» Азар боролся с лишним весом

Бельгиец перешел в «Реал» из «Челси» за 115 миллионов евро, но так и не смог полностью реализовать свой потенциал. Одной из причин слабой игры футболиста была проблема с лишним весом. Азар стал менее скоростным и резким, а также часто получал травмы из-за возросшей нагрузки на суставы.

Фанаты «Реала» обвиняли Азара в чрезмерной любви к фастфуду, и, в частности, к бургерам. Начало травле положила фотография другого брата игрока — Торгана Азара. На фото Эден Азар ел бургер.

Снимок был сопровожден подписью «Никогда не меняй команду» и хэштегом #историялюбви

Лучший отрезок карьеры Азара прошел в «Челси»

Белгиец перешел в лондонский клуб из французского «Лилля» в 2012 году за 35 миллионов евро и сходу начал окупать потраченные на него деньги. Болельщики «Челси» четырежды признавали его лучшим игроком года в команде, а в сезоне-2014/15 Азар получил приз лучшему футболисту Английской премьер-лиги (АПЛ). Он регулярно попадал во всевозможные символические сборные, в том числе дважды — в команду года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Во время выступлений за «Челси» Азара трижды признавали лучшим футболистом Бельгии.

Вместе с «Челси» Азар по два раза выиграл чемпионат Англии и Лигу Европы. Кроме того, он стал обладателем Кубка Англии и Кубка лиги.

Азар провел больше 120 матчей за сборную Бельгии

В национальной команде атакующий хавбек дебютировал в ноябре 2008 года и объявил об уходе из сборной по окончании чемпионата мира 2022 года, на котором провел три матча группового этапа, а бельгийцы не смогли выйти в плей-офф. Футболист также принял участие в чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, выступал на первенствах Европы в 2016 и 2020 годах.

На мундиале-2018 сборная Бельгии впервые в своей истории завоевала бронзовые награды, а Азар забил три гола, сделал одну результативную передачу и был признан вторым лучшим игроком турнира. Главный приз достался хорвату Луке Модричу. Всего на счету Азара 33 гола в 126 матчах в составе сборной Бельгии. Он занимает четвертое место по количеству встреч в футболке бельгийской национальной команды и является вторым бомбардиром сборной после Ромелу Лукаку.