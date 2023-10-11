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20:04, 11 октября 2023Наука и техника

Раскрыто будущее часов Apple

Мин-Чи Ко: Apple Watch не получат серьезных обновлений в 2024 и 2025 годы

Фото: Simon Daoudi / Unsplash

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко раскрыл, какими окажутся умные часы Apple нового поколения. Об этом аналитик сообщил в своем блоге на Medium.

По словам специалиста, в 2024 году Apple не рассчитывает добавить в свои смарт-часы много новых функций. Мин-Чи Ко отметил, что своим сообщением отвечает тем пользователям, которые назвали вышедшие осенью часы Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2 скучными.

Специалист также подчеркнул, что запланированные на 2024 и 2025 годы часы не дадут пользователям «значительного инновационного опыта». Так, в носимых устройствах не окажется функции мониторинга уровня глюкозы в крови, о которой рассказывали инсайдеры. Будущие девайсы могут получить обновленный дизайн и новые ремешки, но серьезных апдейтов не ожидается.

Мин-Чи Ко спрогнозировал, что поставки умных часов Apple в 2023 году снизятся на 15 процентов — до 36-38 миллионов единиц. Также Ко отметил, что Apple Watch — «классический пример продукта, добившегося успеха благодаря репозиционированию».

Ранее глава Apple Тим Кук рассказал в разговоре с изданием Brut о необходимости покупать смартфоны каждый год. «Я думаю, ежегодно меняют iPhone те, кто этого хочет, — и это здорово», — заметил предприниматель.

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    Андрей Ставицкий
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