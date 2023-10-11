Врач развеяла мифы о пользе популярных продуктов

Натуральные соки и смузи не приносят пользы здоровью, рассказала терапевт, диетолог Наталья Зубарева. В беседе с «Лентой.ру» она развеяла этот и другие мифы о популярных продуктах.

Зубарева заявила, соки и смузи содержат огромную концентрацию фруктозы, которая, по сути, является тем же сахаром. По ее словам, эти напитки могут вызвать проблемы с ЖКТ и развитие инсулинорезистентности. При злоупотреблении свежевыжатыми соками вместо снижения веса можно, наоборот, поправиться. При этом в пакетированных соках из магазина сахара еще больше, добавила врач.

Вопреки устоявшемуся мнению, обезжиренные молочные продукты не полезны. Жиры необходимы организму в том числе для усвоения кальция из молока, творога. В обезжиренные продукты для их лучшего переваривания добавляют искусственные химические вещества Наталья Зубарева терапевт, диетолог

Зубарева рекомендовала забыть и про магазинные йогурты, потому что в них содержится большое количество красителей, подсластителей, загустителей и прочих химических добавок. Они делают продукт вкуснее, но ухудшают его состав и добавляют калорий, объяснила диетолог.

Миндальное молоко, по мнению собеседницы «Ленты.ру», — еще один незаслуженно популярный продукт. Оно отличается от обычного гораздо меньшей концентрацией полезного белка и кальция, а также повышенной калорийностью.

В рекламе тростникового сахара сообщают, что он полезнее обычного белого. Если речь идет о рафинаде, разница заключается только в цвете. Калорий в нем столько же. Более полезным можно назвать только нерафинированный тростниковый сахар, расфасованный на производстве Наталья Зубарева терапевт, диетолог

Рассказывая о кашах, Зубарева отметила, что полезными являются только те, которые нужно долго варить. Все, что можно употреблять в пищу, просто плеснув кипятка и выждав пару минут, к здоровому рациону не имеет отношения, подчеркнула она. Подобные продукты врач назвала углеводной бомбой.

Сухофрукты — это полноценная и калорийная еда, продолжила эксперт. По ее мнению, их можно есть только отдельно от других приемов пищи и не больше маленькой горсти в день.

Ранее Зубарева объяснила, почему с изжогой и отрыжкой нужно обращаться к врачу. По ее словам, если эти симптомы повторяются регулярно, они могут сигнализировать о болезнях желудочно-кишечного тракта.