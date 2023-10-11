Названа дата заседания СБ ООН для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа

Заседание СБ ООН для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа пройдет 13 октября

Заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа состоится 13 октября. Об этом сообщает телеканал Аl Нadath со ссылкой на дипломатические источники.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.