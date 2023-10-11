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00:11, 12 октября 2023Мир

Названа дата заседания СБ ООН для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа

Заседание СБ ООН для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа пройдет 13 октября

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа состоится 13 октября. Об этом сообщает телеканал Аl Нadath со ссылкой на дипломатические источники.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Юлия Мискевич
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