Названо имя нового гендиректора «убийцы YouTube»

«Газпром-медиа»: гендиректором Rutube назначен медиаменеджер Сергей Иванов

Генеральным директором видеохостинга Rutube назначен медиаменеджер Сергей Иванов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа».

«Генеральным директором национального видеохостинга Rutube, принадлежащего "Газпром-медиа холдингу", назначен Сергей Иванов», — сказали там.

Rutube был создан в 2006 году. Сервис делал ставку на размещение контента российских СМИ, телеканалов и киностудий. В апреле 2021 года на сервисе был сделан редизайн. На фоне разговоров о блокировке в России YouTube в марте прошлого года аудитория видеохостинга, по данным аналитиков SimilarWeb, серьезно выросла. Всего за месяц число посещений достигло 50,1 млн пользователей, при том что в 2021 году показатель не превышал 11 млн.

Rutube, по мнению некоторых депутатов, может стать заменой YouTube. К последнему у российских властей есть определенные претензии. Площадка ранее заблокировала каналы части российских СМИ, каналы российских блогеров и журналистов. Кроме того, площадка заблокировала одно из выступлений официального представителя МИД Марии Захаровой.

При этом некоторые представители Госдумы заявляли, что аналога YouTube пока в России ждать рано. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко считает, что в настоящее время назвать примерные сроки создания аналога YouTube в России очень сложно. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев же заявил, что американский сервис будет заблокирован в России только после создания достойного аналога.

Федеральная служба судебных приставов в апреле 2023 года перевела со счетов российского юрлица Google (ООО «Гугл») все деньги на свой депозит в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам. С конца 2021 года компании за неудаление запрещенной информации, в том числе с YouTube, назначались миллионные штрафы.