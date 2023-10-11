Нюша снялась в мокром платье без бюстгальтера

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 33-летняя исполнительница предстала, находясь в водоеме, в мокром от воды платье светлого оттенка, которое облегало ее фигуру. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь. «Аффирамация. Я люблю себя, свое тело. С благодарностью принимаю себя», — подписала она снимок.

Знаменитость распустила длинные темные волосы., а из украшений выбрала несколько колец и ожерелье.

Ранее в октябре Нюша показала фигуру в купальнике. Певица предстала на фоне бассейна и деревьев в зеленом слитном купальнике с вырезом в области декольте, который частично обнажал ее грудь.