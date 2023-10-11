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21:07, 11 октября 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасных разновидностях секс-игрушек

Фото: Unsplash

Секс-игрушки из некачественного пластика могут содержать опасные вещества, которые вызывают поражения печени, почек и другие серьезные проблемы со здоровьем. Об этом россиян предупредила эксперт в индустрии интимных товаров Виктория Никифорова в беседе с Life.

Эксперт отметила, что в составе секс-игрушек из пластмассы могут содержаться фталаты. По словам Никифоровой, в больших дозах эти вещества наносят непоправимый вред здоровью, поражая печень, почки, вызывая проблемы с эндокринной и репродуктивной системами у мужчин и женщин.

Кроме содержания фталатов секс-игрушки из некачественного пластика имеют еще один вредный для здоровья эффект — они выделяют микропластик

Виктория Никифороваэксперт в индустрии интимных товаров
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Чтобы не навредить здоровью, эксперт посоветовала отдавать предпочтение интимным товарам из высококачественных материалов. Так, по ее словам, безопасными разновидностями являются секс-игрушки, изготовленные из медицинского силикона, закаленного стекла, металла или дерева. Также Никифорова рекомендовала не покупать товары от неизвестных производителей и обращать внимание на цену — качественный товар не может стоить очень дешево.

Никифорова добавила, что после каждого использования секс-игрушки необходимо мыть с мылом, чтобы не допустить распространения вредоносных бактерий. Она предупредила, что изделия из силикона притягивают пыль, поэтому их нужно хранить в чехле или коробке. Самыми простыми в уходе игрушками Никифорова назвала варианты из металла и стекла.

Ранее дерматолог и венеролог DocMed Екатерина Кандинская предупредила о риске заражения инфекциями от секс-игрушек. Она уточнила, что инфицирование может произойти, даже если не передавать игрушку партнеру.

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    Екатерина Улитина
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