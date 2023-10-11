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18:35, 11 октября 2023Экономика

С Тинькова взыскали 20 миллионов по иску Дерипаски о защите чести и достоинства

Адвокат Мельников: суд обязал Олега Тинькова выплатить Дерипаске 20 млн рублей
Олег Тиньков

Олег Тиньков. Фото: olegtinkov_official / Globallookpress.com

Суд обязал бизнесмена Олега Тинькова выплатить предпринимателю Олегу Дерипаске компенсацию по его иску о защите чести и достоинства. Об этом заявил адвокат миллиардера Алексей Мельников, его цитирует ТАСС.

Суд признал высказывания Тинькова в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) несоответствующими действительности и обязал удалить эти публикации. Также бизнесмен должен выплатить Дерипаске 20 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и материальных убытков. При этом основатель компаний «Эн+» и «Русал» требовал в качестве возмещения два миллиарда рублей.

В клевете ранее обвинял Тинькова и Оливер Хьюз, бывший соруководитель материнской компании «Тинькофф-банка» — TCS Group. Он назвал ложными высказывания бизнесмена о его роли в организации и продолжении работы с российским бизнесом.

Тиньков отказался от российского паспорта в октябре 2022 года из-за «несогласия с политикой российских властей». При этом он заявил, что считает себя патриотом и «настоящим героем» России.

В апреле 2023-го Тиньков продал 35-процентную долю в «Тинькофф Банке» компании «Интеррос», которой владеет Владимир Потанин. На момент продажи рыночная капитализация организации составляла 6,9 миллиарда долларов, и доля бизнесмена оценивалась примерно в 2,4 миллиарда долларов. Позже он заявил, что ему пришлось продать ее за копейки.

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    Вячеслав Агапов
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