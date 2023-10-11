Военный ВСУ сообщил о решающей битве за Авдеевку

Военный ВСУ Фирсов: началась одна из решающих битв под Авдеевкой

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Егор Фирсов заявил о начале решающей битвы под Авдеевкой в Донецкой народной республике. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Киев 24».

Он заявил, что, по его ощущениям, под Авдеевкой начинается или уже началась одна из решающих битв.

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о продвижении Российской армии под Авдеевкой. Он отметил, что это стало возможно благодаря поддержке с воздуха и артиллерийской подготовке.

Также о сложной для ВСУ ситуации под этим городом сообщал глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш. Он сказал, что там уже второй день идут тяжелые бои.