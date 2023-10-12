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11:28, 12 октября 2023Россия

Девять дронов-камикадзе атаковали Белгородскую область

Гладков сообщил, что Белгородскую область атаковали девять дронов-камикадзе

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Девять дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область 11 октября. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что речь идет о Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также о Валуйском и Шебекинском городских округах.

По данным Гладкова, дроны-камикадзе атаковали села Солнцевка, Наумовка и Красный Хутор в Белгородском районе, еще два дрона атаковали окраину села Цаповка в Борисовском районе. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Еще один беспилотный летательный аппарат упал и сдетонировал в селе Новопетровка Валуйского городского округа. В двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады и забор. В селе Староселье Краснояружского района сдетонировали два дрона, обошлось без последствий. Кроме того, украинский дрон-камикадзе атаковал многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино».

Также губернатор пообещал выяснить причины падения беспилотника на жилые дома в Белгороде. Под завалами оказались три человека, в том числе ребенок — спасти их не удалось.

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    Варвара Родикова
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